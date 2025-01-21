Дом Сичкаревых постройки начала XX века в прошлом году лишился красивых резных наличников.

Еще 17 января министр культуры Омской области Юрий Трофимов, подписал приказ № 2, по которому среди прочих в перечень выявленных объектов культурного наследия отказались включать дом № 104 на улице Октябрьской. Одноэтажное здание с резными наличниками на окнах возведено, скорее всего, в 1910 году и называется домом Сичкаревых.

Известно, что первый хозяин строения, екатеринбургский купец Петр Сичкарев, приехал в Омск в 1878 году и на 10 лет арендовал участок у Любиной рощи. Там он построил первый в городе деревянный цирк-театр – круглое деревянное здание с ареной, амфитеатром и галереей. Сейчас на этом месте, на углу с улицей Партизанской, находится корпус педуниверситета. В этой усадьбе Сичкарев организовал производство бумажных кульков. В прошлом году новый собственник снял резные наличники с явно аварийного здания.