Строительство комплекса стоит около двух миллиардов рублей.

В этом году в Омске начнут строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– В этом году приступаем к строительству в Омске спортивно-оздоровительного комплекса в рамках государственно-частного партнерства с группой компаний «Титан». В новом комплексе смогут тренироваться воспитанники омских спортшкол и все желающие омичи, – уточнил Хоценко.

Комплекс будет включать спортивные площадки для разных видов спорта: два катка с искусственным льдом, бассейн, а также залы для игр, фитнеса, настольного тенниса и танцев. Здесь смогут заниматься как ученики местных спортивных школ, так и любой желающий.

В прошлом году Омская область на этот проект получила субсидию от министерства спорта в размере 733 миллиона рублей из федерального бюджета. Всего возведение объекта обойдется примерно в 2 миллиарда рублей.