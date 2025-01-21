Новое заведение в английском стиле займет два этажа здания.

В здании легендарного ночного клуба «Атлантида» откроется самый большой в Сибири лаундж-ресторан. Предполагается, что заведение Tangiers Lounge по питерской фаншизе расположится на втором и третьем этажах. Интерьер предполагает микс английской классики и гранжа. По данным телеграм-канала omsk_putevoditel, в основе концепции лежит легенда о мистере Т. – загадочном хозяине особняка. Открытие запланировано на лето нынешнего года. В меню указаны блюда европейской и азиатской кухни.

Планируется, что это будет 56-е заведение в России, самое большое из открытых. Сейчас в «Атлантиде» начался демонтаж конструкций. Отметим, что в 2000-е в этом здании находился знаменитый ночной клуб, один из первых в городе. Он закрылся в 2016 году.