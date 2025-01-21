Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание ликвидировали за час.

Вчера, 20 января, в 12:59 стало известно о пожаре в р.п. Кормиловка Омской области. Полыхала кровля гаража.

Возгорание на площади 50 квадратных метров оперативно ликвидировали 6 спасателей, задействовав 3 единицы техники. 

Пострадавших не обнаружено. Пожар ликвидировали за час.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

·Происшествия

Возгорание ликвидировали за час.

Вчера, 20 января, в 12:59 стало известно о пожаре в р.п. Кормиловка Омской области. Полыхала кровля гаража.

Возгорание на площади 50 квадратных метров оперативно ликвидировали 6 спасателей, задействовав 3 единицы техники. 

Пострадавших не обнаружено. Пожар ликвидировали за час.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.