Минстрой РФ будет оказывать отрасли различные меры поддержки, а в ответ просит компании заморозить цены на жилье.

Руководитель федерального Минстроя Ирек Файзуллин призвал застройщиков остановить рост цен на жилье. Он сообщил, что ведомство разработало целый ряд новых мер поддержки строительной отрасли. Но они будут неэффективны, если участники рынка продолжат увеличивать стоимость квадратных метров.

– Я обращаюсь к коллегам-застройщикам: не меняйте цену в сторону повышения. Те меры поддержки, которые мы сейчас будем осуществлять, связаны с тем, что мы просим, чтобы вы цены заморозили. Мы вместе с производителями, с Минпромторгом совместно отрабатываем вопросы, в том числе добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов, – отметил министр.

В период действия льготной ипотеки, с помощью которой власти стимулировали спрос на жилье, стоимость квартир в России выросла в несколько раз. Мера поддержки была отменена летом прошлого года. Сейчас осталась только семейная ипотека.