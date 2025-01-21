Если не есть сахар, то уже через три недели человек получит абсолютно свежий мозг и хорошее настроение.

Организму человека не нужны быстрые углеводы, а если отказаться от сахара, то уже через три недели мозг будет работать гораздо лучше, заявил врач, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин. Эксперт сравнил воздействие сахара с алкоголем.

– Для нашего организма сахар вреден. Это быстрые углеводы. Они начинают проникать в организм уже в ротовой полости, достигают головной мозг, а он получает приливы радости и удовольствия. Головной мозг очень любит сахар, потому что он успокаивает. Считается, что сахар и алкоголь распознают одни и те же рецепторы, поэтому человек получает одинаковое удовольствие и от сахара, и от алкоголя, – цитирует врача издание «Газета.Ru». – Если не есть сахар, уже через три недели мы получим абсолютно свежий мозг, хорошее настроение, по утрам во рту не будет противной слизи, а кишечник станет более стабильным.

Быстрыми углеводами, помимо непосредственно сахара, являются фрукты, конфеты, пирожные, мороженое. Нужно снижать употребление этих продуктов и наращивать потребление длинных и медленных углеводов. Например, продуктов из твердых сортов пшеницы, а также различных круп. Они гораздо полезнее для организма человека.