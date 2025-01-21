В регион пришел обширный циклон с Атлантики. Следом за ним ожидается мощный скандинавский антициклон.

Резкое потепление и обильные осадки, которые пришли в Омскую область во второй половине дня 20 января, принес обширный циклон с Атлантики, который сейчас смещается с европейской территории России в юго-восточном направлении.

Во вторник, 21 января, регион будет находиться в теплом секторе этого циклона, сохранится снежная и ветреная погода, температура воздуха по области будет колебаться от -2 до -7°. На дорогах снежные заносы, гололедица, атмосферное давление продолжит падать, сообщает телеграм-канал MeteoOmsk.

Однако потепление будет недолгим. Уже в среду, 22 января, начнется вторжение холодного воздуха. Снег в течение суток ослабеет, а ветер сменится на северо-западный ветер и усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха будет стремительно падать и местами составит -22...-27 градусов.

В последующие два дня регион окажется во власти скандинавского антициклона. Установится морозная погода без существенных осадков. Ночью ожидается похолодание до -32 градусов, днем 23 января будет -22…-27°, 24 января ожидается от -14 до -19°.