Президент России поздравил нового главу администрации США со вступлением в должность.

На сегодняшнем заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин поздравил главу США Дональда Трампа со вступлением с должность. Кремль готов к диалогу с новой американской администрацией.

– Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией, – сказал Путин. – Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Мы приветствуем такой настрой.

Президент России рассчитывает на то, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе с учетом «той значимой роли, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов, включая укрепление стратегической стабильности и безопасности, пояснил Путин.

– Мы также открыты к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту, – подчеркнул Путин.

Самое главное, по мнению президента России, устранить первопричину кризиса. Целью этих переговоров должно стать не краткосрочное перемирие, а долгосрочный мир «на основе всех законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе».