Омск-Информ
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·Общество

Погода резко ухудшится с завтрашнего дня.

Омские синоптики предупредили об ухудшении погоды со вторника, 21 января. Ожидаются ветер до 18 м/с, мокрый снег и гололед. 

 В среду, 22 января, ночью и утром температура составит от –15 до –20 градусов, местами – от –22 до –27 градусов, а в восточных районах – от –9 до –14 градусов. В течение дня температура продолжит снижаться. При этом по всей территории области ветер с порывами 17–22 м/с, снег и метель.

Ночью 23 января столбик термометра опустится до –32 градусов. Возможны гололедица и снежные заносы. Таким образом, в регион впервые за всю зиму придут настоящие сибирские морозы.

·Общество

Погода резко ухудшится с завтрашнего дня.

Омские синоптики предупредили об ухудшении погоды со вторника, 21 января. Ожидаются ветер до 18 м/с, мокрый снег и гололед. 

 В среду, 22 января, ночью и утром температура составит от –15 до –20 градусов, местами – от –22 до –27 градусов, а в восточных районах – от –9 до –14 градусов. В течение дня температура продолжит снижаться. При этом по всей территории области ветер с порывами 17–22 м/с, снег и метель.

Ночью 23 января столбик термометра опустится до –32 градусов. Возможны гололедица и снежные заносы. Таким образом, в регион впервые за всю зиму придут настоящие сибирские морозы.