Омск-Информ
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·Спорт

Наставник «Авангарда» поднялся с четвертой строчки.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше возглавил рейтинг лучших наставников КХЛ на этой неделе. На прошлой неделе он занимал четвертую строчку.

Это рейтинг составляет редакция «Чемпионата», учитывая кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.

Ги Буше возглавил омскую команду 27 ноября прошлого года. С начала нынешнего года «Авангард» не потерпел ни одного поражения в шести играх подряд. В эти минуты «ястребы» играют на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».

·Спорт

Наставник «Авангарда» поднялся с четвертой строчки.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше возглавил рейтинг лучших наставников КХЛ на этой неделе. На прошлой неделе он занимал четвертую строчку.

Это рейтинг составляет редакция «Чемпионата», учитывая кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.

Ги Буше возглавил омскую команду 27 ноября прошлого года. С начала нынешнего года «Авангард» не потерпел ни одного поражения в шести играх подряд. В эти минуты «ястребы» играют на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».