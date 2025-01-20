Омск-Информ
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·Политика

Заместитель главы министерства внутренней политики работает в региональном кабмине не первый год.

В понедельник, 20 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, продливший полномочия заместителя министра внутренней политики Виталия Кириенко. С чиновником заключили новый контракт на год, до 21 января 2026 года.

Кириенко досталась эта должность год назад. С 18 января прошлого года он стал заместителем министра вместо своего непосредственного начальника Эдуарда Блажчука.  Ранее Виталий Кириенко работал начальником отдела по взаимодействию с местными властями и был заместителем начальника управления по работе с органами местного самоуправления.

·Политика

Заместитель главы министерства внутренней политики работает в региональном кабмине не первый год.

В понедельник, 20 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, продливший полномочия заместителя министра внутренней политики Виталия Кириенко. С чиновником заключили новый контракт на год, до 21 января 2026 года.

Кириенко досталась эта должность год назад. С 18 января прошлого года он стал заместителем министра вместо своего непосредственного начальника Эдуарда Блажчука.  Ранее Виталий Кириенко работал начальником отдела по взаимодействию с местными властями и был заместителем начальника управления по работе с органами местного самоуправления.