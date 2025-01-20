Омск-Информ
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·Происшествия

Ложно сработала программа, отслеживающая другие воздушные судна поблизости.

В понедельник, 20 января, в районе московского аэропорта Домодедово случилось ЧП на борту судна, летевшего в Омск. По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», сработала система, отслеживающая другие самолеты поблизости, которая предотвращает столкновения.

– При выполнении полета ВС по маршруту на высоте 2000ft, командир воздушного судна доложил о срабатывании ТКАС в режиме РА. Конфликтующие воздушные суда в радиусе 30 км отсутствовали, – уточняет телеграм-канал «Авиаинцидент».

Позже самолет благополучно приземлился в аэропорту Омска.

·Происшествия

Ложно сработала программа, отслеживающая другие воздушные судна поблизости.

В понедельник, 20 января, в районе московского аэропорта Домодедово случилось ЧП на борту судна, летевшего в Омск. По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», сработала система, отслеживающая другие самолеты поблизости, которая предотвращает столкновения.

– При выполнении полета ВС по маршруту на высоте 2000ft, командир воздушного судна доложил о срабатывании ТКАС в режиме РА. Конфликтующие воздушные суда в радиусе 30 км отсутствовали, – уточняет телеграм-канал «Авиаинцидент».

Позже самолет благополучно приземлился в аэропорту Омска.