Дети выступали в роли как пешеходов, так и пассажиров автомобилей.

В омской Госавтоинспекции привели очередную статистику по ДТП. Так, только за сутки в городе произошло три аварии, где пострадали четверо детей.

Так, в субботу, 18 января, около 20:10 стало известно, что 33-летний водитель «инфинити» при движении на улице 70 лет Октября вылетел за пределы проезжей части, наехал на ограждение и столкнулся с «ниссаном».

В результате пассажиры «ниссана», 47-летняя женщина, 6-летняя девочка и 7-летний мальчик, попали в больницу.

В пятницу, 17 января, около 18:35 появились данные об аварии на пересечении улиц 10 лет Октября и 20-я Линия. 53-летний водитель «тойоты» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другой «тойотой». В результате ДТП 5-летний пассажир «тойоты» доставлен в медицинское учреждение.

В субботу, 18 января, около 13:10 в районе железнодорожного вокзала на улице К. Маркса 54-летний водитель автобуса № 24 сбил пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 9-летний мальчик обратился за медицинской помощью.