Омск-Информ
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·Происшествия

Это первый случай бешенства в наступившем году. Заразившееся животное пришлось усыпить и объявить карантин.

В селе Октябрьском Горьковского района объявлен карантин в связи с выявленным случаем бешенства. Ограничения в населенном пункте будут действовать до 17 марта.

Зараженным животным оказался бык, которого, по имеющимся данным, укусила лиса. Данный эпизод является первым случаем бешенства на территории Омской области в наступившем году. В 2024-м таких случаев было 17.

·Происшествия

Это первый случай бешенства в наступившем году. Заразившееся животное пришлось усыпить и объявить карантин.

В селе Октябрьском Горьковского района объявлен карантин в связи с выявленным случаем бешенства. Ограничения в населенном пункте будут действовать до 17 марта.

Зараженным животным оказался бык, которого, по имеющимся данным, укусила лиса. Данный эпизод является первым случаем бешенства на территории Омской области в наступившем году. В 2024-м таких случаев было 17.