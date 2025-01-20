Алкогольное опьянение помешало мужчине вылететь в Москву.

В Омском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудникам линейного отдела полиции на воздушном и водном транспорте Омского ЛУ МВД России сообщили о том, что на борт самолета в Москву осуществляет посадку мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что 46-летний омич плохо ориентировался в пространстве. Чтобы обеспечить безопасность полета и предотвратить возможные проблемы, представители авиакомпании решили отказать ему в посадке на самолет.

Мужчину доставили в полицейский участок, где медицинское освидетельствование показало у него 0,98 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении пассажира был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за что ему может грозить штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток.