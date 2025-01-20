Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

В Омске прокуратура передала в суд дело о краже почти 13 млн рублей у детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей. В совершении преступления обвиняется 57-летняя омичка.

По версии следствия, женщина притворялась, будто хочет помочь детям-сиротам с инвалидностью, у которых есть психические заболевания. Она знакомилась с ними в детских домах, покупала им еду и одежду, а иногда позволяла жить у себя в квартире после того, как они выпускались из интерната. Таким образом она завоевывала их доверие и узнавала, сколько денег и имущества у них есть.

Притворяясь заботливой, женщина получала доступ к их банковским счетам и воровала деньги. В одном случае она уговорила девушку-инвалида продать единственную квартиру, а потом забрала себе все полученные деньги.

С января 2017 года по декабрь 2023 года обвиняемая похитила у шести бывших воспитанников детских домов почти 13 миллионов рублей.

На женщину было заведено уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она полностью признала свою вину, но ущерб пострадавшим не возместила. Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы.