Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в баре. Пострадавшая девушка теперь имеет шрамы на лице.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 23-летней омички, которая устроила драку в баре на улице Карла Либкнехта. Девушка приревновала своего мужа к своей 21-летней знакомой, взяла стеклянный бокал и ударила им по лицу соперницы.  

– В момент удара бокал разбился. В результате потерпевшая получила травму, повлекшую, как позднее установит судебно-медицинская экспертиза, неизгладимые последствия, – сообщили в полиции.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемую вычислили по камерам видеонаблюдения. На допросе она заявила, что поводом для конфликта были подозрения в связи знакомой с ее мужем.

·Происшествия

Инцидент произошел в баре. Пострадавшая девушка теперь имеет шрамы на лице.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 23-летней омички, которая устроила драку в баре на улице Карла Либкнехта. Девушка приревновала своего мужа к своей 21-летней знакомой, взяла стеклянный бокал и ударила им по лицу соперницы.  

– В момент удара бокал разбился. В результате потерпевшая получила травму, повлекшую, как позднее установит судебно-медицинская экспертиза, неизгладимые последствия, – сообщили в полиции.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемую вычислили по камерам видеонаблюдения. На допросе она заявила, что поводом для конфликта были подозрения в связи знакомой с ее мужем.