После проведения учета охотничьих ресурсов специалисты определят квоты для их добычи.

С 15 января на территории Омской области стартовал ежегодный зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов. Полевые работы, в которых задействованы около 200 специалистов, продлятся до 1 марта. Затем в течение месяца будет рассчитана общая численность всех видов охотничьих ресурсов.

Как пояснили в областном Минприроды, учету подлежат обитающие на территории региона виды животных: лось, косуля сибирская, благородный олень (марал), дикий северный олень лесной популяции, рысь, кабан, волк, лисица, корсак, куница лесная, хорь степной, росомаха, горностай, колонок, белка, заяц-беляк, заяц-русак, соболь, рябчик, тетерев, глухарь, белая и серая куропатки.

– Для определения точной численности кабана также будет применен учет в местах концентраций или учет на подкормочных площадках с участием представителей Управления Россельхознадзора по Омской области, – отметили в Минприроды.

Учетом будут охвачены все общедоступные и закрепленные охотничьи угодья, а также особо охраняемые природные территории Омской области. Полученные сведения о численности животных войдут в состав данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и будут использованы при определении лимита и квот добычи лося, косули сибирской, благородного оленя и соболя, а также при определении норм сезонной добычи видов, для которых установлены нормативы допустимого изъятия на предстоящий сезон охоты.