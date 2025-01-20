Омск-Информ
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·Общество

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до нулевых значений.

Омские синоптики рассказали о погоде на понедельник, 20 января. По данным Обь-Иртышского УГМС, в городе и области ночью столбик термометра опустится до –8…–13 градусов, при прояснении до –18 градусов. К утру обещают повышение температуры воздуха. Так, днем уже ожидается 0…–5 градусов. Местами небольшой снег, метель, гололедные явления, снежные заносы, гололедица.

Непогода усилится во вторник, 21 января. А к среде хорошо подморозит, кое-где похолодает до –30 градусов.

·Общество

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до нулевых значений.

Омские синоптики рассказали о погоде на понедельник, 20 января. По данным Обь-Иртышского УГМС, в городе и области ночью столбик термометра опустится до –8…–13 градусов, при прояснении до –18 градусов. К утру обещают повышение температуры воздуха. Так, днем уже ожидается 0…–5 градусов. Местами небольшой снег, метель, гололедные явления, снежные заносы, гололедица.

Непогода усилится во вторник, 21 января. А к среде хорошо подморозит, кое-где похолодает до –30 градусов.