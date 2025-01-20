Больше половины россиян составляли финансовый план на год. Самыми рачительными оказались москвичи и сибиряки.

Маркетплейс «Выбери. ру» представил результаты исследования. Как явствует из него, 56 % россиян планировали в январские праздники свои финансы. В 2024 году таких сознательных жителей было лишь 32 %.

Среди этой группы 45 % планировали ежемесячные расходы и доходы по максимуму, но с возможностью корректировок. Еще 33 % респондентов делали развернутые расчеты с обоснованием затрат и с учетом рисков, а 22 % обращались к финансовым консультантам.

Для планирования 43 % опрошенных использовали специализированные программы, 37 % – Excel-таблицы, а 20 % предпочитали бумажные записи.

Финансовое планирование позволило 64 % респондентов накопить средства, 22 % – улучшить кредитную историю, а 14 % отметили снижение тревожности.

К планированию чаще склонны женщины 25–35 лет. Наибольший интерес к подсчетам финансов наблюдается у жителей Москвы и Сибирского федерального округа.