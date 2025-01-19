Семен Чистяков и Рид Буше дебютируют в составе дивизиона Чернышева.

Предстоящий Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене» 8 и 9 февраля 2025 года. В нем примут участие игроки «Авангарда» Семен Чистяков и Рид Буше. Ястребы впервые станут участниками матча и будут играть в дивизионе Чернышева.

В этот дивизион также вошли Денис Костин, который является воспитанником «Омских ястребов», и бывший игрок «Авангарда» Сергей Широков. Сейчас оба хоккеиста выступают за «Сибирь».

Также в прошлом году Буше уже был приглашен на Матч звезд, однако из-за болезни не смог принять в нем участие. Его заменил капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.