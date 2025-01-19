Омск-Информ
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·Происшествия

Часть здания уничтожена огнем, причина происшествия устанавливается.

Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области сообщила о пожаре в частном доме в Ленинском административном округе на улице 3-й Станционной. 

По данным министерства, о возгорании дома стало известно в 12:22 воскресенья, 19 января 2025 года. До момента ликвидации открытого пламени на площади порядка 90 квадратных метров прошло около 40 минут. В тушении пожара принимали участие 29 сотрудников и шесть единиц спецтехники. 

Во время пожара пострадал мужчина, но степень тяжести полученных травм пока неизвестна. Дознаватели МЧС России устанавливают, что стало причиной пожара.

·Происшествия

Часть здания уничтожена огнем, причина происшествия устанавливается.

Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области сообщила о пожаре в частном доме в Ленинском административном округе на улице 3-й Станционной. 

По данным министерства, о возгорании дома стало известно в 12:22 воскресенья, 19 января 2025 года. До момента ликвидации открытого пламени на площади порядка 90 квадратных метров прошло около 40 минут. В тушении пожара принимали участие 29 сотрудников и шесть единиц спецтехники. 

Во время пожара пострадал мужчина, но степень тяжести полученных травм пока неизвестна. Дознаватели МЧС России устанавливают, что стало причиной пожара.