Отключение телерадиосигнала ожидается с 20 по 24 января в ряде населённых пунктов.

С 20 по 24 января в нескольких населенных пунктах Омской области возможны временные отключения телерадиосигнала. Об этом сообщили представители Российской телевизионной и радиовещательной сети. Это связано с проведением профилактических и плановых работ на телевышках, из-за чего понадобится отключить передающее оборудование на короткое время.

В результате могут не работать около 20 бесплатных общедоступных каналов. В Омске отключение цифрового телевидения запланировано на понедельник, 20 января, с 8 до 17 часов.

Также отключения ожидаются в разных населенных пунктах области. Например, в Екатеринославке 21 января с 11 до 17 часов, в Вольном 22 января в аналогичное время, в Полтавке 23 января и в Шербакуле 24 января с 9 до 15 часов.

РТРС приносит извинения за возможные неудобства и предупреждает, что время проведения работ может измениться из-за неблагоприятных погодных условий.