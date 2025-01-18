Омск-Информ
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·Происшествия

Их пришлось спасать сотрудникам МЧС.
Сегодня около 21:14 в пятиэтажке на улице Камерный переулок в Омске произошел пожар. В одной из квартир на 4-м этаже загорелись вещи.
На место выезжали 30 сотрудников МЧС на 6 пожарных машинах. До их прибытия дом покинули 30 человек.  Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в 22:01 и спасли еще 10 жильцов, в том числе 2 детей. В происшествии никто не пострадал.
Площадь пожара составила 50 кв.м. Дознаватели МЧС России устанавливают его причину.
·Происшествия

Их пришлось спасать сотрудникам МЧС.
Сегодня около 21:14 в пятиэтажке на улице Камерный переулок в Омске произошел пожар. В одной из квартир на 4-м этаже загорелись вещи.
На место выезжали 30 сотрудников МЧС на 6 пожарных машинах. До их прибытия дом покинули 30 человек.  Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в 22:01 и спасли еще 10 жильцов, в том числе 2 детей. В происшествии никто не пострадал.
Площадь пожара составила 50 кв.м. Дознаватели МЧС России устанавливают его причину.