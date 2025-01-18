Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Женщина с травмами попала в больницу.
Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил женщину и сбежал. Авария произошла вчера около 20:00 в районе 34-го километра трассы Омск – Черлак. По предварительным данным, на пешехода наехал грузовой автомобиль марки Iveco. У правоохранителей есть его нечеткая фотография.
– Если вы располагаете информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, позвоните по телефонам: 79-35-04 либо 102, – обратились к омичам представители Госавтоинспекции.
Женщина, 35–40 лет, находится в больнице.
·Авто

Женщина с травмами попала в больницу.
Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил женщину и сбежал. Авария произошла вчера около 20:00 в районе 34-го километра трассы Омск – Черлак. По предварительным данным, на пешехода наехал грузовой автомобиль марки Iveco. У правоохранителей есть его нечеткая фотография.
– Если вы располагаете информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, позвоните по телефонам: 79-35-04 либо 102, – обратились к омичам представители Госавтоинспекции.
Женщина, 35–40 лет, находится в больнице.