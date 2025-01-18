Омск-Информ
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·Происшествия

В одном хранилась бумага, в другом – войлок.
По данным МЧС, сегодня в 07:54 в селе Надеждино загорелся склад войлочной продукции. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Его тушили 35 сотрудников МЧС на 7 пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение в 09:25.
Еще один склад – с бумагой – загорелся около 12:20 на 5-й Заречной в Омске. Пожар площадью 50 кв. м тушили 25 сотрудников МЧС на 5 автомобилях. Время ликвидации открытого горения: 12:50.
В происшествиях никто не пострадал. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.
·Происшествия

В одном хранилась бумага, в другом – войлок.
По данным МЧС, сегодня в 07:54 в селе Надеждино загорелся склад войлочной продукции. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Его тушили 35 сотрудников МЧС на 7 пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение в 09:25.
Еще один склад – с бумагой – загорелся около 12:20 на 5-й Заречной в Омске. Пожар площадью 50 кв. м тушили 25 сотрудников МЧС на 5 автомобилях. Время ликвидации открытого горения: 12:50.
В происшествиях никто не пострадал. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.