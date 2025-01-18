Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Челябинск – Новосибирск.
Вчера около 18:00 на 794-м километре трассы Челябинск – Новосибирск столкнулись Toyota и Chery. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что 76-летний водитель первой иномарки выехал на полосу встречного движения.
Водитель автомобиля Toyota скончался. Водитель Chery, 64-летний мужчина, получил травмы.
В обстоятельствах и причинах аварии разбираются полицейские.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Челябинск – Новосибирск.
Вчера около 18:00 на 794-м километре трассы Челябинск – Новосибирск столкнулись Toyota и Chery. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что 76-летний водитель первой иномарки выехал на полосу встречного движения.
Водитель автомобиля Toyota скончался. Водитель Chery, 64-летний мужчина, получил травмы.
В обстоятельствах и причинах аварии разбираются полицейские.