Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Региональные власти выбрали шесть проектов.
Правительство Омской области в 2025 году решило поддержать 6 проектов благоустройства территорий школ и детских садов.
Обновить планируется двор второго корпуса Большереченской школы. Тротуары и места для отдыха появятся на территории Новопокровской школы Горьковского района. В Кормиловском детском саду № 5 «Сказка» установят ограждение и спортивное оборудование.
Благоустройство планируется и на территории Муромцевской СОШ № 1. Возле детского сада № 4 в Называевске появится детская спортивная площадка. Около Седельниковской школы № 1 поставят волейбольную площадку, тренажеры и детскую площадку.
·Общество

Региональные власти выбрали шесть проектов.
Правительство Омской области в 2025 году решило поддержать 6 проектов благоустройства территорий школ и детских садов.
Обновить планируется двор второго корпуса Большереченской школы. Тротуары и места для отдыха появятся на территории Новопокровской школы Горьковского района. В Кормиловском детском саду № 5 «Сказка» установят ограждение и спортивное оборудование.
Благоустройство планируется и на территории Муромцевской СОШ № 1. Возле детского сада № 4 в Называевске появится детская спортивная площадка. Около Седельниковской школы № 1 поставят волейбольную площадку, тренажеры и детскую площадку.