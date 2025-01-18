Жители региона по-прежнему верят лжесотрудникам ФСБ, которые звонят по телефону, и «финансовым аналитикам», которые обещают большую выгоду.

За минувшие сутки 11 омичей обратились в полицию с заявлениями о мошенниках, похитивших их деньги.

Пожилая жительница Советского округа перевела на чужие счета 375 000 рублей. Перед этим ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что женщине нужно срочно спасать свои деньги от мошенников.

Более 1,2 млн рублей лишилась 29-летняя омичка, пытаясь заработать на инвестициях. Она доверилась «финансовому аналитику», который пообещал прибыль. Но прибыли женщина так и не получила, а, наоборот, лишилась всех вложенных средств.