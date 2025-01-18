На выходных ожидается похолодание, а к понедельнику – потепление.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 18 января, в Омской области будет переменная облачность. Местами синоптики обещают слабый снег и гололедицу на дорогах. Температура составит –9...–14 градусов, а скорость ветра – 5–10 м/с.

В ночь на воскресенье похолодает до –14...–19 градусов, местами до –24. Ожидается изморозь.

В воскресенье, 19 января, будет –7...–12 градусов. Слабый снег, гололедица и изморозь сохранятся. Ветер усилится до 6–11 м/с.

К понедельнику в регионе снова начнется потепление. Ночью будет –7...–12, а днем 0...–5 градусов. Ожижается метель: мокрый снег и ветер порывами 7–17 м/c. Также синоптики обещают гололедные отложения.