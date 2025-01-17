Люди думают, что помогают собрать деньги на лечение больного животного, а на самом деле они уходят аферистам.

Приют «Омские хвостики», оказывающий помощь больным животным, столкнулся с тем, что мошенники используют данные о подопечных организации для обмана людей. Фотографиями покалеченных животных и их историями аферисты привлекают неравнодушных омичей и беззастенчиво выманивают их деньги.

Объявления о сборе денег на лечение собак и кошек вызывают большой отклик у аудитории. Мошенники копируют информацию из таких постов, указывают свои реквизиты и спокойно получают деньги. Омичей, желающих помочь больным животным, просят не стесняться и перед отправки средств связаться с приютом.

– Можно звонить, можно писать в соцсети. У нас, допустим, с других городов люди они нам звонят на наш номер. Он указан на сайте, там время и часы работы. Периодически были такие моменты, что звонили и спрашивали, действительно ли в приют попадут деньги, – говорит сотрудница «Омских хвостиков» Светлана Коледина, слова которой приводит «12 канал». – У нас собачки постоянно гавкают, понятно, что мы действительно находимся в приюте.

Если же омичи столкнутся с мошенниками, лучше всего обратиться в полицию.