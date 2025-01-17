Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Теплая воздушная масса принесет с собой осадки – снег пройдет на большей части региона.

В начале следующей недели в Омскую область придет очередной атлантический циклон с теплой воздушной массой. Температура воздуха в дневные часы составит 0…–5°. Ожидается усиление ветра порывами до 12–17 м/с, снег и мокрый снег пройдут на большей части региона. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

Что касается ближайших выходных, то погодные условия будут формироваться в холодной воздушной массе, сообщает телеграм-канал MeteoOmsk. Завтра, 18 января, ожидается небольшой снег. Днем будет –9…–14°. В воскресенье осадки сохранятся, температура воздуха немного вырастет.

·Общество

Теплая воздушная масса принесет с собой осадки – снег пройдет на большей части региона.

В начале следующей недели в Омскую область придет очередной атлантический циклон с теплой воздушной массой. Температура воздуха в дневные часы составит 0…–5°. Ожидается усиление ветра порывами до 12–17 м/с, снег и мокрый снег пройдут на большей части региона. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

Что касается ближайших выходных, то погодные условия будут формироваться в холодной воздушной массе, сообщает телеграм-канал MeteoOmsk. Завтра, 18 января, ожидается небольшой снег. Днем будет –9…–14°. В воскресенье осадки сохранятся, температура воздуха немного вырастет.