По составу омская команда одна из лучших на Востоке и точно выйдет в плей-офф, где может ярко выступить.

Эксперты Континентальной хоккейной лиги высказались о победной серии омского «Авангарда». «Ястребы» выиграли пять последних матчей и сегодня будут держать экзамен перед ЦСКА.

Как считает бывший форвард омичей Максим Рыбин, в последнее время у «Авангарда» появилась уверенность.

– Ребята начали играть. До этого команду лихорадило, была ошибка на ошибке – как у вратарей, так и у полевых. Но сейчас есть уверенность. Матч против ЦСКА будет хорошей проверкой, атмосфера нормализовалась – ждем, когда он появится. «Авангард» абсолютно точно будет в плей-офф, – заявил известный в прошлом хоккеист.

Комментатор «КХЛ-ТВ» Владимир Гучек считает омскую команду одной из сильнейших по составу в Восточной конференции. С возвращением своего лидера Владимира Ткачева «ястребы» станут еще сильнее, уверен он. Коллеги Гучева также выделяют нападающих Наиля Якупова и Майкла Маклауда, пришедших по ходу сезона.

– Я не поклонник Якупова, но он хорошо играет – на скорости, мощно. Думаю, это хорошее приобретение для «Авангарда»: он здорово начал сезон в «Куньлунь Ред Стар» и продолжает стабильно набирать очки, – отметил Максим Рыбин.

– Маклауд – хороший центр, это человек, которого даже Ги Буше ставит в третье звено. При этом он постоянно там, где шайба, тащит ее и практически не ошибается, выполняет огромный объем работы, – сказал, в свою очередь, хоккейный эксперт Артем Батрак.

Сейчас «Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции: после 44 матчей на счету омской команды 49 очков.