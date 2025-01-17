Экс-тренер омской команды назвал сильные и слабые стороны клуба, получившего нового наставника.
Бывший главный тренер «Авангарда», бывший защитник клуба Дмитрий Рябыкин высказался об игре команды при тренере Ги Буше.
По его словам, канадский наставник близок по стилю к Бобу Хартли, тренировавшему команду в 2018–2022 годах.
– Команда начала играть в более агрессивный и современный хоккей, много прессинга, нет отката, – цитирует Рябыкина «Спортс». – Мы ставили такой хоккей еще при Бобе Хартли, ведь сегодня уже не выиграешь за счет оборонительной игры, которую мы видели осенью.
Среди слабых мест «ястребов» Дмитрий Рябыкин назвал игру в большинстве.
– Увидел скромную игру при «пять на четыре» и слабую – при «пять на три». Что бросилось в глаза, – вспомнил об игре с китайским «Куньлунем» экс-главный тренер «Авангарда».
Отметим, что последние 5 игр омский клуб не потерпел ни одного поражения.