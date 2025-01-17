Ледовый городок и сказочные фигуры понравились не только омичам, но и жюри.

В Омске прошел конкурс на лучшее новогоднее оформление города. В нем приняли участие более 1000 предприятий и организаций из разных отраслей экономики. Жюри конкурса оценивало, насколько оригинально и гармонично оформили городские локации и прилегающие территории.

В номинации «Лучшее оформление промышленных предприятий» победил Омский НПЗ. Ледовый городок в Советском парке и сказочные фигуры в сквере Молодоженов получили высокую оценку конкурсной комиссии.

– Администрация Омска благодарит ОНПЗ за праздничное оформление города к Новому году, – сказал мэр Омска Сергей Шелест. – Предприятие отмечено в числе 25 лучших организаций из тысячи претендентов. Уверен, омичи по достоинству оценили новогоднее убранство и с удовольствием проводили время вместе со своими семьями на праздничных локациях.

Отметим, что Омский НПЗ уже не в первый раз отметился в этом конкурсе. Завод и раньше становился лучшим среди предприятий по оформлению городских пространств.

– Омский НПЗ как постоянный партнер городских властей развивает разные сферы социальной жизни – от благоустройства до вопросов культуры, спорта и образования, – рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Украшая и улучшая территории, мы создаем для омичей возможность комфортно жить в родном городе. В то же время, реализуя программу подготовки высококвалифицированных специалистов, мы стремимся, чтобы наша молодежь оставалась в Омске и получала широкие карьерные перспективы.

Также Омский НПЗ получил благодарность за праздничную инсталляцию, которая расположилась рядом с улицей Бударина на набережной Оми. Там предприятие установило 11-метровую ель и световую иллюминацию в виде змеи.