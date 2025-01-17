Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель «мазды» протаранил две машины.

Вчера в 21:50 часов, стало известно о ДТП с пострадавшими. Сотрудники полиции установили, что 26-летний водитель «мазды» на пересечении улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого проехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем «Хонда» под управлением 35-летней омички и автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого находился 47-летний водитель.

В результате ДТП водитель «хонды» и ее 7-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

1064
·Происшествия

Водитель «мазды» протаранил две машины.

Вчера в 21:50 часов, стало известно о ДТП с пострадавшими. Сотрудники полиции установили, что 26-летний водитель «мазды» на пересечении улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого проехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем «Хонда» под управлением 35-летней омички и автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого находился 47-летний водитель.

В результате ДТП водитель «хонды» и ее 7-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

1064