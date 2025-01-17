Перелеты в Абакан и Тобольск стартуют с 23 января.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» начала продажу билетов на субсидированные рейсы по маршрутам Омск – Абакан и Омск – Тобольск с 23 января. Оба перелета будут осуществляться на самолетах CRJ-200.

Улететь в Абакан будет возможно по четвергам в 12:35 (прибытие в 15:45 местного времени) и по субботам в 23:00 (прибытие в 02:00 местного времени). Билет в одну сторону стоит 6696 рублей, включая багаж до 10 кг. Самолет в Тобольск будет вылетать по четвергам в 18:25 (прибытие в 18:25 местного времени) и по воскресеньям в 09:40 (прибытие в 02:00 местного времени), стоимость билета – 3315 рублей.

Билеты могут купить любые граждане на сайте авиакомпании и в авиакассах.