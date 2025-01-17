Он полсотни раз превысил допустимую скорость.

Жителя Центрального округа 50 раз оштрафовали за превышение скорости. Как сообщает служба судебных приставов, 29-летний мужчина не оплачивал эти штрафы и накопил долг 80 тыс. рублей. По повесткам нарушитель не являлся, приставы также не могли застать его по месту жительства, поэтому они проверили имущество мужчины и наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля Volkswagen Touareg 2011 года выпуска.

Вчера во время совместного рейда сотрудники ГИБДД и приставы остановили машину на улице Омской. За рулем оказался родственник должника, у которого нет водительских прав. Машину арестовали и эвакуировали на специализированную стоянку.

Сегодня, чтобы избежать продажи автомобиля, водитель погасил задолженность по штрафам.