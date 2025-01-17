Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Он полсотни раз превысил допустимую скорость.

Жителя Центрального округа 50 раз оштрафовали за превышение скорости. Как сообщает служба судебных приставов, 29-летний мужчина не оплачивал эти штрафы и накопил долг 80 тыс. рублей. По повесткам нарушитель не являлся, приставы также не могли застать его по месту жительства, поэтому они проверили имущество мужчины и наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля Volkswagen Touareg 2011 года выпуска.
Вчера во время совместного рейда сотрудники ГИБДД и приставы остановили машину на улице Омской. За рулем оказался родственник должника, у которого нет водительских прав. Машину арестовали и эвакуировали на специализированную стоянку.
Сегодня, чтобы избежать продажи автомобиля, водитель погасил задолженность по штрафам.
·Авто

Он полсотни раз превысил допустимую скорость.

Жителя Центрального округа 50 раз оштрафовали за превышение скорости. Как сообщает служба судебных приставов, 29-летний мужчина не оплачивал эти штрафы и накопил долг 80 тыс. рублей. По повесткам нарушитель не являлся, приставы также не могли застать его по месту жительства, поэтому они проверили имущество мужчины и наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля Volkswagen Touareg 2011 года выпуска.
Вчера во время совместного рейда сотрудники ГИБДД и приставы остановили машину на улице Омской. За рулем оказался родственник должника, у которого нет водительских прав. Машину арестовали и эвакуировали на специализированную стоянку.
Сегодня, чтобы избежать продажи автомобиля, водитель погасил задолженность по штрафам.