Омск-Информ
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·Происшествия

Выбросы зафиксировали в одном из округов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области выявили превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода. В среду, 15 января, в Советском округе зафиксировали 1,6 ПДК.
Отметим, что хлорид водорода вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, а при сильном отравлении – отек легких, нарушение работы кровеносной системы. При этом специалисты оценили уровень загрязнения воздуха как низкий.
·Происшествия

Выбросы зафиксировали в одном из округов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области выявили превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода. В среду, 15 января, в Советском округе зафиксировали 1,6 ПДК.
Отметим, что хлорид водорода вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, а при сильном отравлении – отек легких, нарушение работы кровеносной системы. При этом специалисты оценили уровень загрязнения воздуха как низкий.