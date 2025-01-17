Против омичей на лед выйдут их бывшие сокомандники.

Сегодня, 17 января, в Омске «Авангард» сыграет с ЦСКА. Матч на «G-Drive Арене» начнется в 19:30.

Это первая в сезоне игра «Авангарда» и ЦСКА. Против «ястребов» на лед выйдут и бывшие игроки: нападающий Коул Касселс и вратарь Павел Хомченко, которые не так давно перешли в ЦСКА.

Отметим, что перед матчем против ЦСКА на арене поднимут стяг с именем Евгения Шастина, который выступал за «Авангард» как хоккеист, затем работал в тренерском штабе, а теперь является членом совета директоров клуба.