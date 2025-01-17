Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Голосование пройдет в 25 районах.

В Омской области продолжается муниципальная реформа по преобразованию районов в округа.

В связи с этим в 15 районах 13 апреля нынешнего года состоятся выборы советов. Еще в 10 районах выберут депутатов в единый день голосования в сентябре.

– Инициативы приняты в 25 районах. Но назначение выборов осуществляет ТИК округов. Поэтому часть районов проведет выборы в апреле, а часть – в единый день голосования в сентябре. Это законно и является решением муниципальной ТИК, – цитирует министра внутренней политики Омской области Анастасию Терпугову «СуперОмск».

Первыми из районов муниципальными округами стали  в декабре прошлого года Горьковский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский и Тевризский. Теперь там предстоит утвердить глав новых административных единиц. Тот же процесс ждет остальные 25 районов области.

·Политика

Голосование пройдет в 25 районах.

В Омской области продолжается муниципальная реформа по преобразованию районов в округа.

В связи с этим в 15 районах 13 апреля нынешнего года состоятся выборы советов. Еще в 10 районах выберут депутатов в единый день голосования в сентябре.

– Инициативы приняты в 25 районах. Но назначение выборов осуществляет ТИК округов. Поэтому часть районов проведет выборы в апреле, а часть – в единый день голосования в сентябре. Это законно и является решением муниципальной ТИК, – цитирует министра внутренней политики Омской области Анастасию Терпугову «СуперОмск».

Первыми из районов муниципальными округами стали  в декабре прошлого года Горьковский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский и Тевризский. Теперь там предстоит утвердить глав новых административных единиц. Тот же процесс ждет остальные 25 районов области.