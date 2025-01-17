Омск-Информ
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·Политика

В новое министерство науки наберут 26 специалистов. В Минпроме станут работать на 8 человек больше.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, определяющий численность чиновников в министерствах.

Так, во вновь созданное министерство науки, высшего образования и технологического развития придет 26 специалистов. А  министерство промышленности и торговли прирастет 8 новыми штатными единицами и составит 48 человек.

Однако большую часть ведомств ждут небольшие кадровые сокращения. В Минздраве из 100 сотрудников оставят 99. В Минприроды вместо 52 будет работать 51 человек. Станет меньше специалистов в Минцифры (19 вместо 21), министерстве внутренней политике (54 вместо 55), министерстве строительства (с 79 до 78), транспорта (58 вместо 60), труда (220 вместо 222), финансов (126 вместо 128), экономического развития (112 вместо 128).

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·Политика

В новое министерство науки наберут 26 специалистов. В Минпроме станут работать на 8 человек больше.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, определяющий численность чиновников в министерствах.

Так, во вновь созданное министерство науки, высшего образования и технологического развития придет 26 специалистов. А  министерство промышленности и торговли прирастет 8 новыми штатными единицами и составит 48 человек.

Однако большую часть ведомств ждут небольшие кадровые сокращения. В Минздраве из 100 сотрудников оставят 99. В Минприроды вместо 52 будет работать 51 человек. Станет меньше специалистов в Минцифры (19 вместо 21), министерстве внутренней политике (54 вместо 55), министерстве строительства (с 79 до 78), транспорта (58 вместо 60), труда (220 вместо 222), финансов (126 вместо 128), экономического развития (112 вместо 128).

1377