Столбик термометра в Крещение опустится до –24 градусов.

Пятница и выходные в Омской области обещают быть морозными. Как уточнили синоптики в пятницу, 17 января, ночью столбик термометра опустится до –9…–14 градусов, при прояснении до –15…–20 градусов. Днем –7…–12 градусов. Облачно, с прояснениями. Ожидается умеренный снег. В отдельных местах изморозь, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В субботу, 18 января, ночью –14…–19 градусов, при прояснении до –24 градусов, днем –9…–14 градусов. Слабый снег. Местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 19 января, в православное Крещение ночью –14…–19 градусов, местами до –24 градусов, днем –7…–12 градусов. Местами изморозь, небольшой снег, туман, на дорогах гололедица.