Эксперт считает, что самое главное – организовать правильное освещение.

Врач-невролог клиники DocMed Елена Кислова рассказала об условиях для быстрого засыпания. Эксперт рекомендует использовать тусклые источники света, меньше 15 Вт за два-три часа до сна. Отлично помогает чтение.

– Выключение яркого света и снижение источников шума за два-три часа до желаемого времени сна в рамках гигиены сна эффективно улучшает продолжительность сна, – цитирует Кислову Gazeta.ru. – Расслабьте себя тихими занятиями, которые могут способствовать развитию сна, такими как чтение. Тусклый свет (в идеале <15 Вт света) рекомендуется за два-три часа до сна, чтобы способствовать естественному повышению мелатонина и наступлению сна.

Также стоит избегать использования электроники по крайней мере за 30 минут до привычного сна и посреди ночи, если происходят ночные пробуждения.

Синий свет, излучаемый экранами компьютеров и портативными устройствами, может подавить естественную выработку мелатонина, что приводит к трудностям засыпания.

– Если у вас проблемы со сном ночью, избегайте сна в часы бодрствования, особенно поздно вечером. Тем не менее короткий сон продолжительностью около 20–30 минут может помочь облегчить дневную усталость, особенно у людей, работающих в ночное время, – отметила доктор.

Также хорошему сну способствуют регулярные физические упражнения днем или вечером, но не перед сном. А также правильное питание и здоровый образ жизни без вредных привычек.