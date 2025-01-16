Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Приостановка операций по счетам была осуществлена в отношении девяти компаний.

Сегодня, 16 января, по запросу налоговой службы была осуществлена приостановка операций по счетам в отношении девяти омских компаний. Все они не исполнили требования об уплате задолженности. Ее сумма в общей сложности составляет 379 млн рублей.

По данным портала «СуперОмск», речь идет о таких компаниях, как ООО «Автомир», ООО «Энергостройкомплекс», ООО «Сибирские технологии инновационного машиностроения», ООО «Ава компани», ООО «Сибгидропроект», ООО «Нефтегазстроймонтаж», ООО «Био чага», ООО «Нефтяная индустрия Сибири», ООО «А-электромонтаж-сервис». Их задолженности варьируются от 14 до 65 млн рублей.

·Экономика/Бизнес

Приостановка операций по счетам была осуществлена в отношении девяти компаний.

Сегодня, 16 января, по запросу налоговой службы была осуществлена приостановка операций по счетам в отношении девяти омских компаний. Все они не исполнили требования об уплате задолженности. Ее сумма в общей сложности составляет 379 млн рублей.

По данным портала «СуперОмск», речь идет о таких компаниях, как ООО «Автомир», ООО «Энергостройкомплекс», ООО «Сибирские технологии инновационного машиностроения», ООО «Ава компани», ООО «Сибгидропроект», ООО «Нефтегазстроймонтаж», ООО «Био чага», ООО «Нефтяная индустрия Сибири», ООО «А-электромонтаж-сервис». Их задолженности варьируются от 14 до 65 млн рублей.