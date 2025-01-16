Их причина – повышение температуры воздуха вследствие выброса парниковых газов.

В 2025 году в мире будет увеличиваться количество экстремальных погодных событий, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Вырастет количество природных пожаров, будут идти сильные осадки, которые могут привести к наводнениям, в других частях мира прогнозируется засуха.

– Сказать, что человечество справилось с проблемой уменьшения выброса парниковых газов, нельзя. Следовательно, повышение температуры, связанное с антропогенным влиянием на климатическую систему, будет продолжаться. Глобальная температура будет повышаться и повышаться. Идет учащение и большая повторяемость экстремальных погодных событий: сильные засухи, сильные осадки, ураганы, торнадо, штормы. Количество экстремальных погодных событий будет увеличиваться, это факт, и 2025 год это продемонстрирует и по количеству пожаров, и по сильным осадкам, которые могут приводить к наводнениям, и по засухам, – цитирует Шувалова «Национальная служба новостей».

Что касается России, то ближайшие 30–50 лет на юге европейской территории страны будут усиливаться засухи.

– В ближайшие 30–50 лет зимний период будет сокращаться, летний период будет увеличиваться. Вегетационный период будет становиться больше, суше будет становиться в летние месяцы, и больше осадков будет в осенне-зимний период. Будут увеличиваться затраты на кондиционирование воздуха, усиливаться засухи на юге европейской территории России, – дал прогноз эксперт.

Нынешняя зима одна из самых теплых за длительное время. Во многих регионах страны температура воздуха сильно превышает многолетние уровни. Омская область в этом списке не исключение.