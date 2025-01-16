Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Молодого человека ищет полиция.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 в Омске ищут молодого человека, которого подозревают в краже.

По предварительной информации стражей порядка, омич нашел потерянную банковскую карту и использовал ее для покупок в магазине на улице Богдана Хмельницкого. В результате владелец карты понес убыток в размере 2,7 тыс. рублей.

Всех, кто узнал разыскиваемого, предлагают оповестить полицию по следующим телефонам: 79-35-02, 8-951-407-95-48 или 102.

·Происшествия

Молодого человека ищет полиция.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 в Омске ищут молодого человека, которого подозревают в краже.

По предварительной информации стражей порядка, омич нашел потерянную банковскую карту и использовал ее для покупок в магазине на улице Богдана Хмельницкого. В результате владелец карты понес убыток в размере 2,7 тыс. рублей.

Всех, кто узнал разыскиваемого, предлагают оповестить полицию по следующим телефонам: 79-35-02, 8-951-407-95-48 или 102.