Граждан, имеющих долги за «коммуналку», будут уведомлять обо всех этапах судебного разбирательства через портал госуслуг.

С 1 февраля по 1 октября 2025 года в ряде регионов России будет проводиться эксперимент по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги в режиме онлайн. Как пояснили в Минстрое России, должников будут уведомлять обо всех этапах разбирательств через портал госуслуг.

– В соответствии с требованиями действующего законодательства человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале госуслуг, – цитирует ведомство агентство «РИА Недвижимость».

Речь идет о долгах по оплате помещений, машино-мест в многоквартирном доме, коммунальных услуг, энергетических ресурсов, взносов на капитальный ремонт. Поставщики услуг смогут обратиться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и передать информацию о просроченных задолженностях. Затем в системе будет формироваться пакет документов, необходимый для обращения в мировой суд. Далее собранные документы в электронном виде направят в систему ГАС «Правосудие», где содержится информация о судебных делопроизводствах.

На должников также решили воздействовать высокими госпошлинами на разбирательства по долгам в судах. Они резко выросли с нового года.