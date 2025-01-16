Пострадали омичи в возрасте от 3 до 7 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства четырех дорожных происшествий с участием несовершеннолетних.

Так, вчера в 12:30 стало известно об аварии с пострадавшим пешеходом.

Полицейские установили, что 44-летний водитель «тойоты» на улице 6-я Балтийская сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 7-летняя школьница доставлена в больницу.

Вчера около 18:08 стало известно о массовом ДТП на улице 10 лет Октября. 40-летняя автоледи на «тойоте» выехала на встречку, где сбила стоящую «хонду» под управлением 37-летнего мужчины. После чего столкнулась с двигающимся во встречном направлении «Ленд Ровером» под управлением 42-летнего мужчины. В результате аварии 6-летняя пассажирка «Ленд Ровера» и водитель «тойоты» обратились за медицинской помощью.

Вчера около 19:00 в районе пересечения улиц Конева и 3-я Енисейская 46-летний водитель «хонды» при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Хонда» и столкнулся с ним. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 3-летнему мальчику.

Сегодня около 07:50 на улице Фугенфирова 57-летняя дама на «тойоте» сбила 7-летнего мальчика, который переходил через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге юный пешеход был доставлен в медицинское учреждение.