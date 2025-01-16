Сейчас они составляют 40 % от среднего заработка родителя. Увеличение их размера поможет финансово защитить женщин.

Сегодня, 16 января, в Госдуму был внесен законопроект об увеличении размера пособия по уходу за детьми. В настоящее время он составляет 40 % от среднего заработка родителя, авторы законопроекта предлагают увеличить его до 60 %. При этом минимальный размер пособия должен быть не менее 100 % регионального прожиточного минимума для детей.

– Мы слышим очень много призывов к нашим девушкам, женщинам рожать и желательно в молодом возрасте, обещаются различные меры поддержки. При этом на сегодня пособие по уходу за ребенком до полутора лет в среднем 15–20 тысяч рублей в месяц, а минимальный его размер и вовсе немногим больше 9 000 рублей, – прокомментировал ситуацию лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. – Неудивительно, что женщины в России не торопятся становиться мамами, пока не накопят финансовую подушку, ведь прожить на эти деньги с ребенком на руках просто невозможно.

Как считают в партии, принятие законопроекта поможет финансово защитить женщин на время декретного отпуска, станет подспорьем для семей с детьми.